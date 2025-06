"Erba troppo alta al parco: non trovavo più il cane"

Erba alta come in una giungla, panchine vecchie oppure rotte e rifiuti abbandonati. È lo stato di vari parchi pubblici di Montecchio, che i cittadini hanno segnalato su Facebook. D. C. usa l’ironia per denunciare l’inagibilità del Giardino della Pace: "Mi autodenuncio. La mia cagnolina ha fatto i bisogni ma non sono riuscito a trovarli per colpa dell’erba alta. A un certo punto non trovavo neanche il cane. Essendo legato al guinzaglio, tirando un po’ è risbucato fuori". E mentre altri i cittadini invitano a segnalare al Comune (via l’app Comunichiamo) o con esposti diretti, resta il nodo dell’arredo urbano: varie panchine marce e piene di schegge. "Il sindaco ha respinto una nostra mozione, affermando che in magazzino ci sono panchine nuove pronte a essere installate – dice Filippo Borghi (ViviAmo) –. Ci viene il sospetto che si preferisca conservarle per tempi migliori".

f.c.