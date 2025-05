Erba troppo alta nei parchi pubblici. Ma il piano sfalci si fa attendere

Un po’ ovunque le erbacce stanno avendo il sopravvento sulle strutture di parchi pubblici attrezzati, con la vegetazione che spesso ha totalmente coperto panchine e giochi per bambini, oltretutto col rischio di diffusione di insetti, zecche e altro ancora. Diverse le segnalazioni anche a Guastalla, dove il solitamente parco in zona ospedale è ormai disertato dalle famiglie per l’erba cresciuta a dismisura. E lo stesso dicasi per incroci stradali, rotatorie… I cittadini dovranno avere pazienza.

Il piano sfalci è già stato avviato. Ma la zona di Pieve e dell’ospedale sarà interessata dalla manutenzione tra il 19 e il 23 maggio. In questi giorni si opera in zona industriale, Pieve, San Girolamo, quartiere Nizzola, scuole di Pieve e San Martino.

Dal 12 al 16 maggio tocca al centro storico, piazzale Ragazzi del Po e area Guastalla 2. A fine maggio ci si sposta a San Giorgio, Baccanello e San Giacomo, dal 3 al 6 giugno a San Martino, Solarolo e San Rocco. Con possibili variazioni di date in caso di particolare maltempo.