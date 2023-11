"Erbacce, perdite, rifiuti: il sottopasso in stazione è tutto da rifare"

"Il sottopasso della stazione scandianese è in uno stato di degrado". A sollevare il problema sono i consiglieri di minoranza del gruppo misto Enrico Ferrari, Alessandro Nironi Ferraroni e Chiara Ferrari che chiedono una maggiore manutenzione del sottopasso in prossimità della stazione ferroviaria. Il consigliere Enrico Ferrari ha presentato una mozione grazie alla collaborazione di Stefano Saccaggi, esponente della Lega della sezione scandianese. "Il sottopassaggio della stazione viene percorso quotidianamente da molte persone, soprattutto studenti che al mattino lo attraversano per recarsi a prendere il treno – spiega il gruppo misto –. Molti cittadini lamentano uno stato di degrado, incuria e sporcizia: in particolar modo sono spesso presenti rifiuti abbandonati. Essendo un’opera di recente costruzione, l’assenza di un’adeguata manutenzione infrastrutturale rischia di causare danni molto esosi".

I consiglieri sottolineano che il sottopasso versa in uno stato di "scarsa manutenzione e sono presenti erbacce ai lati dei muri. Il soffitto, in prossimità delle rotaie, presenta crepe causate da infiltrazioni d’acqua. Quest’ultime con l’avvicinarsi dell’inverno e le conseguenti probabili gelate, potrebbero peggiorare le crepe e creare danni strutturali ben più rilevanti che comporterebbero un ingente esborso economico da parte del Comune". L’opposizione chiede alla giunta di "intervenire e provvedere ad una manutenzione con cadenza regolare".

m.b.