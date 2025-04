Erbazzone, c’è l’accordo

Si chiude con un accordo tra l’associazione di produttori dell’erbazzone reggiano e Sfoglia Torino la "battaglia" per la tipica torta salata che punta al riconoscimento europeo di Indicazione geografica protetta. A darne notizia sono gli avvocati dell’associazione, Giuseppe Pagliani e Gianluca Dallari, che valutano come "fortemente costruttiva e positiva" la scelta di Sfoglia Torino che rinuncia all’impugnazione della sentenza del Tar del Lazio al Consiglio di Stato. "Un ringraziamento al ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare delle foreste che in soli due giorni ha accolto l’accordo che unisce le parti che in passato erano in contenzioso". Con l’accordo, che conduce al riconoscimento dell’Igp erbazzone reggiano e il provvedimento trasmesso alla Commissione europea verrà concesso a Sfoglia Torino Srl un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2028 in cui, usando anche le proprie ricette, potrà produrre l’erbazzone reggiano sia in Provincia di Reggio Emilia che nella zona di Buttigliera d’Asti. "Ora rimaniamo in fiduciosa attesa, senza più ostacoli dinnanzi, del passaggio finale di riconoscimento dell’Igp della Commissione europea", conclude.