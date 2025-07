Erbazzone Igp. Annunciato il timbro di qualità

L’erbazzone reggiano, entro l’anno, potrebbe ottenere l’importante riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta (Igp) da parte del Ministero dell’Agricoltura. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi.

L’Emilia-Romagna è stata infatti protagonista al Summer Fancy Food Show di New York, il salone dedicato all’agroalimentare più importante d’oltreoceano. Al taglio del nastro presenti anche il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessore Mammi. Ma oltre alle istituzioni, pure l’erbazzone reggiano è stato uno dei protagonisti dell’evento.

"Non bisogna dimenticare chi ha reso possibile il percorso che ci porterà al riconoscimento Igp – sottolinea il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani –. L’erbazzone reggiano sta finalmente ottenendo il riconoscimento che merita, non solo tra i cittadini e i produttori locali, ma anche a livello internazionale. È doveroso ricordare che questo successo ha una storia precisa, fatta di impegno, determinazione e gioco di squadra. Se oggi l’erbazzone reggiano è sulla buona strada per ottenere l’Igp è opportuno ringraziare il governo Meloni e l’eurodeputato Flavio Tosi che seguono passo a passo il percorso europeo".

L’esponente di Forza Italia ricorda anche "l’instancabile lavoro dell’associazione dei produttori dell’erbazzone, dello studio Pagliani-Dallari che ha seguito l’intero iter legale e tecnico. La Regione fa bene a promuovere il prodotto in tutto il mondo, ma è bene chiarire che il percorso verso l’Igp non è stato guidato dalla sinistra che oggi prova ad associarsi a un risultato tutto dell’associazione e nostro. Pur essendo in contatto costante con gli uffici preposti al ministero e a Bruxelles non ci azzardiamo a battezzare ora e mese del riconoscimento: questa è solo propaganda politica sterile".

