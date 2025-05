Erbazzone Igp, ci siamo. Summit positivo a Bruxelles. Mammi: "L’iter va avanti"

Incontro positivo in Europa sull’erbazzone reggiano e il riconoscimento Igp. L’assessore regionale Mammi a confronto con il direttore Canga Fano. Mammi: "Il riconoscimento Igp all’erbazzone è il passaggio fondamentale per promuovere e tutelare il prodotto in tutto il mondo. Siamo sulla buona strada", ha detto l’assessore.

A margine della sessione plenaria del Comitato Europeo delle Regioni che si sta tenendo a Bruxelles in questi giorni, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi ha incontrato il direttore generale aggiunto della direzione generale agricoltura della Commissione europea, con competenze sulle indicazioni geografiche Diego Canga Fano, per un confronto volto a ricevere informazioni sull’iter che riguarda l’erbazzone reggiano e il suo riconoscimento a Igp. La Commissione sta procedendo a chiudere positivamente l’istruttoria che riguarda il prodotto della tradizione reggiana, prendendo atto della risoluzione del contenzioso arrivato al Consiglio di Stato in Italia.

Come riportato dal direttore Canga Fano, gli uffici tecnici della direzione agricoltura a Bruxelles stanno predisponendo gli atti necessari per l’adozione della decisione di istituzione della Igp che dovrà poi essere pubblicata in gazzetta ufficiale. Dopo il passaggio sulla gazzetta ufficiale, dovranno trascorrere 3 mesi di tempo per eventuali opposizioni. Se non si verificheranno opposizioni, il prodotto erbazzone potrà essere definitivamente registrato come indicazione geografica.

"Sono molto buone le notizie che ci arrivano da Bruxelles per la definitiva approvazione dell’erbazzone reggiano a prodotto Igp. – ha ricordato l’assessore Mammi –. E’ molto importante raggiungere questo risultato perché serve a dare valore al prodotto della nostra tradizione locale, lo tutela, e favorisce tutte le condizioni per la migliore promozione nel mercato domestico e in quello estero. Continuiamo a lavorare insieme per ottenere questo importante risultato".

L’assessore Mammi ha poi parlato con il direttore Canga Fano del Piano di azione che la Commissione europea sta predisponendo per una promozione sistematica dei prodotti a indicazione geografica nel mercato interno e per promuoverne la capillarizzazione nella grande distribuzione, nell’horeca, nelle mense scolastiche e pubbliche dei singoli paesi. Mammi ha invitato Canga Fano a Bologna nei prossimi mesi in vista di un incontro sul valore dei prodotti Dop e Igp.