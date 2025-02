L’erbazzone Igp di Reggio Emilia: è guerra in tribunale

Reggio Emilia, 8 febbraio 2025 – Un mese fa la vittoria al Tar, ora un’altra battuta d’arresto: la vicenda giudiziaria sul riconoscimento Igp per l’Erbazzone Reggiano sembra non trovare pace. Dopo aver visto rigettato il proprio ricorso dal Tribunale Amministrativo di Roma, l’azienda Sfoglia Torino ha impugnato la sentenza in Consiglio di Stato.

L’impresa piemontese dal 2017 è proprietaria del marchio reggiano Righi e la sua opposizione al provvedimento si può considerare della prima ora, fin da quando il Ministero aveva dato il suo via libera alla richiesta della Regione. “Speravamo di evitare un’ulteriore battaglia giudiziaria” afferma Giuseppe Pagliani, legale rappresentante dell’Associazione Produttori Erbazzone Reggiano.

L’Associazione inviò a fine novembre 2022 la proposta di registrazione del marchio di qualità per l’erbazzone, allegando il disciplinare in cui viene identificata come la sola provincia di Reggio andrebbe a circoscrivere la zona di produzione Igp. La Regione inoltrò la richiesta al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Masaf), il quale espresse parere favorevole. Qui arrivò la prima opposizione di Sfoglia Torino al provvedimento ministeriale. Il Masaf però ha accolto le controdeduzioni dell’Associazione e respinto l’opposizione della ditta piemontese. Sfoglia Torino è tornata alla carica a giugno dell’anno scorso, facendo ricorso al Tar del Lazio, che ha rigettato lo stesso discorso all’inizio di gennaio 2025. Nel frattempo, Sfoglia Torino aveva rinunciato alla sua richiesta di sospensione cautelare del provvedimento del Ministero.

Significa, in sostanza, che il procedimento a Bruxelles può continuare in modo parallelo rispetto a quelli giudiziario in Italia: il dossier sul riconoscimento Igp dell’Erbazzone Reggiano è infatti al vaglio della Commissione Europea. Nel Belpaese, invece, si continuano ad affilare i coltelli: in sostanza, l’indicazione espressa nel disciplinare impedirebbe a Sfoglia Torino anche solo di usare il nome ’erbazzone’, così come ovviamente di beneficiare del marchio di qualità del prodotto.

“Con immenso stupore per l’ennesima volta torniamo in giudizio per replicare le giuste ragioni della difesa della produzione di erbazzone Igp reggiano – commenta quindi Pagliani –. Il nostro obiettivo è e rimane la valorizzazione di un prodotto eccezionale della gastronomia storica reggiana. Siamo convinti più che mai delle giuste ragioni delle aziende che rappresentano l’Associazione dei produttori locali (Fattoria Italia, Bottega Gastronomica, La Vecchia Resdora e Big, ndr) e resisteremo in giudizio a Roma, sicuri che il percorso intrapreso verso il definitivo riconoscimento europeo sia quello giusto”. “L’iter intrapreso dalle aziende aderenti all’Associazione è da esempio per altri settori dell’agroalimentare reggiano – conclude –. Affrontiamo con grande serenità questo ultimo e inutile step, per poi completare il lungo tragitto verso questo prestigioso traguardo per il nostro territorio provinciale”.