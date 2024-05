Erbazzone, lambrusco, rock e molte risate

"E-Rbazzone Mon Amour": uno show fatto di musica e parole – domani sera alle 21 al Teatro Asioli di Correggio - per festeggiare l’erbazzone reggiano che sta finalmente per tagliare, a Bruxelles, il traguardo che gli permetterà di far parte delle Dop e Igp dell’Emilia Romagna, dove già troneggiano 44 prodotti di eccellenza. Protagonisti dello spettacolo sono il cantautore correggese Marco Ligabue e il conduttore e autore tv Andrea Barbi, da tre anni ambasciatori dei prodotti enogastronomici certificati della nostra regione. Insieme a loro Vito e Paolo Cevoli. Una serata all’insegna del divertimento e dell’ironia – a ingresso libero, ma già sold out - che mescola rock e risate con il sapore dell’erbazzone reggiano, per lanciare l’augurio che presto si possa annoverare come 45ª eccellenza dell’Emilia e della Romagna.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Correggio, dalla Regione Emilia-Romagna e dall’assessorato regionale all’agricoltura.

Marco Ligabue, come siete diventati – lei e Andrea Barbi – ambasciatori delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia e della Romagna?

"In un modo veramente incredibile e inaspettato. Avevo scritto il libro ’Salutami tuo fratello’ e stavo lavorando alla sua promozione. Insieme ad Andrea ho pensato a presentazioni un po’ più movimentate rispetto a quelle solite. Una specie di spettacoli, dove potesse essere offerto anche un momento conviviale al pubblico. Siamo anche riusciti a coinvolgere degli sponsor. Tra gli appuntamenti, siamo stati invitati a Firenze. In piazza del Duomo. Abbiamo pensato di presentarci insieme a una degustazione a base di lambrusco. Un successo. Il giorno dopo abbiamo ricevuto una telefonata dalla Regione Emilia-Romagna: il governatore Stefano Bonaccini ci voleva parlare. Aveva saputo della nostra avventura fiorentina ed era rimasto colpito dal fatto che nell’inespugnabile Toscana eravamo riusciti a fare apprezzare il lambrusco. E ci ha proposto di diventare ambasciatori dei prodotti enogastronomici di eccellenza emiliani e romagnoli".

Un bel riconoscimento.

"Bellissimo e di cui andiamo molto fieri. Questo è il terzo anno che siamo riconfermati. Poi una serata in onore dell’erbazzone ci riempie di gioia. Mia mamma è la numero uno in materia: lo scarpasoun della Rina non ha rivali".

Può dare qualche anticipazione dello spettacolo?

"Ho scelto una serie di brani, di cui non voglio svelare i titoli, legati al nostro territorio e alla reggianità. Il rapporto con Andrea Barbi sul palcoscenico è molto rodato. Vito e Cevoli saranno le due ciliegine sulla torta, in quanto a comicità. Vito è anche esperto di cucina, ha partecipato a trasmissioni televisive ed è titolare di un ristorante. Cevoli è un romagnolo doc, una scheggia impazzita che non mancherà di far ridere tutti".

Per informazioni è possibile contattare il Teatro Asioli di Correggio allo 0522637813 oppure scrivendo a info@teatroasioli.it