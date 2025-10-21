La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
ReggioEmilia
CronacaErbazzone reggiano, tre mesi per ottenere l’Igp
21 ott 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
Erbazzone reggiano, tre mesi per ottenere l’Igp

L’erbazzone reggiano è sempre più vicino al riconoscimento come Indicazione geografica protetta: la domanda di registrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo annuncia la Regione, spiegando che si apre un periodo di tre mesi per eventuali opposizioni. In assenza di contestazioni motivate l’erbazzone diventerà la 45ª Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. L’erbazzone è una torta salata costituita da due sfoglie di pasta non lievitata con un ripieno a base di verdure e Parmigiano Reggiano (foto, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi).

