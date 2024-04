Erbazzone verso l’Igp, Mammi e Sidoli: "Una grande soddisfazione"

"La notizia che il Ministero ha dato parere favorevole alla registrazione del nome Erbazzone reggiano come Igp ci riempie di soddisfazione. Ora il dossier verrà trasferito a Bruxelles per passare al vaglio degli uffici della Commissione europea. Si tratta di un ulteriore passo" per la quarantacinquesima Dop e Igp della Regione Emilia-Romagna. Così Alessio Mammi, assessore regionale all’Agricoltura, commenta la decisione favorevole del ministero delle Politiche Agricole alla richiesta di registrazione come Igp della torta salata reggiana. Un percorso sul quale ha lavorato molto in questi anni l’assessora al centro storico e al commercio del comune di Reggio, Mariafrancesca Sidoli: "Desidero esprimere la mia più profonda soddisfazione per questo successo del nostro erbazzone, che lo avvicina sempre più al riconoscimento Igp. Quello intrapreso in questi anni non è stato un cammino semplice: non siamo ancora giunti al termine, ma finalmente comincia a intravedersi la linea di arrivo. A fronte di tali complessità, questo ulteriore passo avanti è la dimostrazione che quando c’è unione d’intenti fra pubblico e privato si può fare rete in maniera efficace e conseguire risultati concreti. Speriamo che ora un altro tassello vada al proprio posto, nell’opera di promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti tipici che abbiamo scelto di portare avanti nel corso di tutto questo mandato".