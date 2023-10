Erbe, erbette e erbacce in città dove ci fu l’ospedale Santa Maria

Il Trecento volgeva al termine quando, tra il 1374 e il 1384, il giureconsulto visconteo Pinotto Pinotti, diede vita all’ospedale dedicato a Santa Maria, che fin dopo la seconda guerra mondiale denominava la via, oggi dedicata a Dante Alighieri, vicino alla Questura. Lo spazio verde dietro era presumibilmente incolto e deputato all’orto dei semplici, o delle verzure.

Oggi nel mondo moderno le piante alimentari stanno tornando a ricoprire un ruolo importante alla luce della nuova dieta che l’uomo occidentale richiede.

Domenica 29, dalle 11, Villiam Morelli col nuovo secondo libro sulla flora spontanea fa rivivere questo spazio.

"Visto il successo del primo volume sono contento di contribuire all’attenzione più consapevole del mondo vegetale. Spero che queste pagine aiutino a far crescere un rapporto con la Natura che non sia mistico-reverenziale o di consumo sfrenato, ma equilibrato e attento alle reali caratteristiche delle piante stesse", sottolinea l’autore.

Il libro propone 50 specie, illustrate, specificando per ognuna habitat ed ecologia, gli usi alimentari, le proprietà, senza scordare utilizzi curiosi e particolari nei secoli passati e in luoghi lontani da noi.

Così ecco l’amaranto, l’erba cipollina e l’aglio delle vigne, l’angelica silvestre, l’erba da colica, la Sberna, la Trina e tante altre sono analizzate e osservate con l’occhio dello studioso, ma anche dell’appassionato.

Al nome scientifico si affiancano quelli comunemente usati nelle varie zone a testimonianza della diffusione di questa flora spontanea in tante parti del nostro territorio.

E ogni scheda porta una ricetta, alla fine, che propone al lettore goloso di “assaggiare” tutte queste proprietà, in modo semplice e senza il bisogno di essere chef stellati.

L’atteso appuntamento di domenica dopo una prima vetrina dedicata al volume presso la sede dell’editrice in via Alighieri (di fianco alla chiesa di San Giacomo) in cui Morelli racconterà il progetto del percorso “verde” che spera di avvicinare la gente alle specie autoctone consapevolmente, fatto di conoscenza delle varie e più diffuse specie, gli interessati si recheranno nel limitrofo spazio verde per osservare direttamente le diverse piante, con una visita sul campo che illustrerà dal vivo l’oggetto stesso del volume.

Erbe, erbette erbacce II per i tipi di Andata & Ritorno edizioni (pag. 196, €17).