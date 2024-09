’Erbe vagabonde’ Camminate e botanica diffusa

A Castelnovo Monti, oggi, appuntamento con le ’Erbe vagabonde’: alle 17, con partenza da piazzale Matteotti, camminata alla scoperta della ’Pinacoteca botanica diffusa’ di e con Ermanio Beretti, per le vie del paese (via Dante, via I Maggio, via Franceschini);

alle 17.45, presso l’osteria ’Da Geremia’, presentazione del libro ’Noi siamo erbacce - cos’è la botanica sociale’ di e con Mauro Ferrari; dalle 19, possibilità di approfondire il tema dal punto di vista gustativo con cena con menù a base di erbe spontanee (prezzo convenzionato di 20 euro, per informazioni telefonare allo 0522 610204).

