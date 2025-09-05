Erc Starting Grant 2025,. Davide Folloni tra i vincitori

C’è anche un reggiano tra i vincitori degli Erc Starting Grant 2025, ovvero le opportunità di finanziamento più prestigiose e competitive in Europa, pensate per sostenere ricercatori eccellenti all’inizio della loro carriera indipendente.

Il dottor Davide Folloni, nato e cresciuto a Reggio Emila, proprio grazie a questo finanziamento, rientrerà in Italia da New York, per lavorare all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ateneo con il quale ha candidato il suo progetto di ricerca, ottenendo il prestigioso premio.

Il suo è un curriculum unico nel suo genere: neuroscienziato, formatosi alla Oxford University e alla Icahn School of Medicine at Mount Sinai di New York, ha ricevuto prestigiosi premi dal Wellcome Trust e National Institutes of Health statunitensi e dall’American Association for the Advancement of Science.

Grazie ai nuovi fondi, pari a circa 1,5 milioni di euro per un periodo di cinque anni, Folloni potrà sviluppare il suo progetto pionieristico, che si propone di indagare come il nostro cervello elabora emozioni quali la tristezza, la speranza e il benessere psicologico.

Lo studio analizzerà come le aree profonde del cervello reagiscano ai cambiamenti dell’umore. "Questa è un’opportunità per la mia carriera".