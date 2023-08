"Eri il cuore della nostra squadra"

E’ unanime il cordoglio del calcio dilettantistico reggiano e modenese per la scomparsa di Mario Rossetti, massaggiatore e accompagnatore di varie squadre sportive, vittima l’altro pomeriggio di un incidente stradale accaduto a Fossoli di Carpi, con uno schianto della sua auto contro una pianta. Inutili i soccorsi. Non si esclude che la sbandata possa essere stata provocata da un malore improvviso.

Poche ore dopo era atteso al campo sportivo di Rolo, per iniziare la sua collaborazione con la società calcistica del paese in cui abitava, dopo aver svolto incarico di magazziniere, negli anni scorsi in società come la Novese (dove aveva anche giocato), Carpi, Campagnola, collaboratore alla Correggese…

"Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa di Mario Rossetti, il nostro magazziniere, il cuore della nostra squadra, il sostegno e le risate dei ragazzi ogni giorno. Grazie Mario per quello che hai fatto", il messaggio del Campagnola Calcio. "Una triste notizia ha scosso il mondo Correggese. In un incidente stradale ha perso la vita Mario Rossetti, una importante figura dell’Us Campagnola e prezioso collaboratore anche per la Correggese nelle ultime stagioni", aggiungono dalla Correggese.

L’Ac Carpi ricorda Mario Rossetti come "un lavoratore instancabile e grande appassionato di calcio, ha saputo fornire collaborazione e un immancabile sorriso a tanti atleti biancorossi, fra prima squadra e settore giovanile negli anni di collaborazione con la società. Un impegno costante che ricordiamo con affetto".

Antonio Lecci