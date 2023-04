"Eri la colonna di un’intera famiglia"

di Giuseppe Pagliani*

Carissimo zio Achille, rappresentarti per iscritto è opera ardua, tu eri talmente tante cose insieme e talmente importante per tutti noi che riassumere un ricordo tuo in poche parole è assolutamente impossibile. Ci provo ugualmente; tu eri onnipresente per tutti noi, hai negli anni sempre più rivestito il meritatissimo ruolo di Pater Familias di una famiglia enorme se si pensa che eri il 14° di 15 fratelli. Hai saputo con una avvolgenza e un carisma eccezionali essere presente sempre per tutti noi quando serviva, nei momenti di difficoltà che tutti abbiamo attraversato tu eri la spalla indomita che ci supportava. (...)

*avvocato e nipote

di Achille Corradini