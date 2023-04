Eric e Matilde, fotografie rock per la rivista ’Metal Hammer’

di Giuliana Sciaboni

Li avevamo conosciuti come ‘la coppia sentinella’, quando erano balzati agli onori delle cronache per aver ripreso con il drone lo stato di degrado del ponte di Gatta, ricevendo i complimenti del sindaco di Castelnovo per la segnalazione. Sono Eric Dallari, di Carniana di Villa Minozzo, e Matilde Bondani, originaria di Vetto, attualmente residente anche lei a Carniana. Lui operaio in ceramica, con una figlia di 11 anni, Yassemine, e lei cameriera, prima di diventare mamma di Michael, di un anno e mezzo. La giovane coppia condivide l’amore per l’Appennino e i viaggi, la passione per la musica metal e l’hobby per video e fotografia, che gli sta aprendo interessanti opportunità lavorative, come la collaborazione con la rivista musicale "Metal Hammer".

"Sono appassionato di musica - racconta Eric -, andando ai concerti ho visto che c’erano tanti fotografi e mi sono detto: ‘Perché non provare?’. Ho iniziato con la band metal ’Trick or Treat’, che era venuta a Cerredolo. Le foto sono piaciute e ho continuato. Con Matilde abbiamo fatto foto per rievocazioni in stile celtico e medievale, come la ’Tavola di Bisanzio’ (Baiso). Poi mi sono proposto a "Metal Hammer", mi hanno chiesto di collaborare. Dall’estate scorsa ho fatto una ventina di concerti, sempre di genere rock metal".

Tra le band che hanno fotografato ci sono la tedesca ’Xandria’ e gli svedesi ’Twilight Force’, di cui Eric ha redatto anche l’articolo per ’Metal Hammer’. "In veste di fotografo è molto più facile incontrare e conoscere i cantanti e i musicisti".

Eric e Matilde si sono conosciuti anche grazie alla musica metal. "Avevo un bar - ricorda Eric -, lei stava pagando e ha tirato fuori dal portafogli un plettro con un teschio sopra; abbiamo iniziato a parlare di musica e abbiamo scoperto di avere gli stessi gusti. Tra l’altro io suono la chitarra e lei canta, anche se al momento non abbiamo una band". Poi è sbocciato l’amore e hanno cominciato a coltivare insieme anche la passione per i video e la fotografia.

Tra concerti e shooting (servizi fotografici, ndr) Eric e Matilde hanno già l’agenda piena. "Vorremmo lavorare nel campo della fotografia in generale - rivelano -, non solo ai concerti. Verso fine aprile inizieremo con i matrimoni. Abbiamo in cantiere anche un progetto musicale".