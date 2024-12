Ermanno Briglia: soddisfazione per la reperibilità anestesiologica a Castelnovo, ma servono più garanzie

Il consigliere comunale di minoranza dott. Ermanno Briglia esprime soddisfazione per la soluzione positiva adottata dalla Ausl circa la riduzione della reperibilità anestesiologica rianimatoria dell’ospedale di Castelnovo. Il tema era stato oggetto di un’interrogazione da parte del consigliere.

Parimenti il dott. Briglia chiede che venga garantita, come per la reperibilità, "la Guardia Chirurgica ritenuta indispensabile per il nostro Ospedale Sant’Anna, che in questo momento attraversa un periodo di crisi per riduzione dell’equipe chirurgica, come le altre guardie di anestesiologica rianimatoria, cardiologica, internistica e i servizi ospedalieri e territoriali".

Aggiunge il consigliere Briglia: "In questo scenario mi chiedo, quale è o dovrebbe essere il ruolo della politica, la cui aspirazione è rivolta al ‘bene comune’ dei cittadini, soprattutto in relazione alla sanità che riguarda la salute dei nostri concittadini".