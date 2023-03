Ermanno Cavazzoni presenta all’Arco il suo nuovo libro "Il gran bugiardo"

Ermanno Cavazzoni è a Librerie.coop All’Arco – alle 18 - per la presentare il suo ultimo libro : "Il gran bugiardo". Dialoga con l’autore Ivan Levrini. "È il caso di un bugiardo che si può definire patologico, che mente per fare breccia nelle ragazze, o mettersi in buona luce con le persone; ma con bugie gigantesche, insostenibili, che gli escono come se lui stesso ne fosse vittima. Arriva a dire di essere medico ed esercitare; scrittore senza avere mai scritto; barbone, e direttore d’orchestra, dovendo poi dirigere senza saper nulla di direzione e di musica. Le bugie si accumulano, in un crescendo sempre più vicino al precipizio e alla catastrofe". Ingresso libero.