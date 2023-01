"Ero incinta, mi bastonava e violentava"

Prendeva a bastonate la moglie, la riempiva di calci anche quando era incinta, la minacciava e la costringeva ad avere rapporti sessuali. È quanto viene contestato a un 44enne pakistano di Cadelbosco Sopra, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della moglie, una connazionale più giovane di lui di dieci anni. Una triste vicenda di prevaricazione che risale al gennaio scorso quando la donna si è decisa a denunciare l’uomo, grazie anche ai servizi sociali che si erano interessati alla situazione dei loro tre figli tutti minorenni.

Dopo il rinvio a giudizio chiesto e ottenuto dal sostituto procuratore Maria Rita Pantani – titolare del fascicolo d’inchiesta – il processo è scattato ed è ora in fase istruttoria in tribunale a Reggio Emilia davanti al collegio giudicante presieduto dal giudice Giovanni Ghini, con Cristina Beretti e Silvia Semprini. Mercoledì scorso è stata sentita la donna che ora si trova in una località protetta segreta. Dall’esame della parte offesa – assistita dall’avvocato Federica Riccò che si è costituita parte civile per conto della donna – sono emersi racconti agghiaccianti. "Tornava a casa ubriaco a mezzanotte inoltrata e mi ordinava di fargli da mangiare. Diceva che l’uomo comanda", una delle frasi, in sintesi, riferite dalla presunta vittima. Ma anche "eccessi d’ira anche quando ero in stato di gravidanza". E ancora: "Non mi ha rinnovato i documenti", così da costringerla a rimanere in casa. E infine: "Sei figlia di un cane", una delle peggiori offese secondo la religione islamica che considera il cane un animale poco rispettabile.

L’uomo è difeso dall’avvocato Maurizio Attolini, il quale ha obiettato che "non vi sono prove della violenza sessuale e neppure dei maltrattamenti, dato che non ha mai ricorso alle cure mediche e non esistono referti del pronto soccorso". Inoltre il legale spiega che "non gli viene consentito di vedere neppure i figli da quando è stata fatta la denuncia, su questo presenterò presto un’istanza".

Ma nell’ultima udienza ci sono stati anche momenti di tensione; a causa delle intemperanze del marito nei confronti dell’ormai ex moglie, è stato necessario richiedere l’intervento di una Volante della polizia in aula. Il processo è stato aggiornato a giugno quando verrà terminata l’escussione di tutti i testimoni.

Daniele Petrone