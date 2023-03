’Eroide Contemporanea’ Prove aperte in Fonderia

· Ci sono le ’Prove aperte’, oggi alle 18 alla Fonderia di via Costituzione a Reggio, sede di Aterballetto, in vista dello spettacolo ’Eroide Contemporanea’ e ’Eufemia’, in programma l’8 marzo alle 20,30.

· Al cinema Rosebud di via Medaglie d’Oro della Resistenza, stasera e domani alle 21 viene proposto il film ’I guerrieri della notte’, pellicola del 1979, girata negli Usa, proiettata in versione originale con sottotitoli in italiano.

• Oggi alle 18,30 alla Sinagogað 0522-437327.

· Gli appuntamenti della Luc, la Libera università del Crostolo, proseguono oggi alle 16 alla sede dell’Università, in viale Allegri a Reggio, con l’attenzione puntata sulla pedagogia sociale. Ospite di turno è Maria Giuseppina Pacilli che interviene su ’Il sessismo e le sue conseguenze’.