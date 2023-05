Eroina in auto, donna arrestata a Castelnovo Sotto

Castelnovo Sotto, 22 maggio 2023 - Ha visto i carabinieri che si avvicinavano per un normale controllo. E così una donna quarantenne residente a Castelnovo Sotto ha tentato di allontanarsi in auto. Ma quando poco dopo è stata raggiunta e fermata dai militari della caserma del paese, ha tentato di disfarsi di un involucro, subito recuperato dai carabinieri e risultato contenere eroina. E dalla ispezione dell’autovettura in uso alla donna è emersa altra droga, con altre dosi già pronte allo spaccio. La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo è avvenuto verso le 20 di domenica sera, in viale Rimembranze a Castelnovo Sotto, nei pressi del cimitero. L’auto era in sosta. La conducente, alla vista dei carabinieri, ha tentato di allontanarsi, cercando di gettare via l’involucro di colore blu, subito recuperato con all’interno sessanta grammi di eroina. La donna ha poi consegnato un borsellino con altra sostanza e denaro per quasi 400 euro in contanti. In auto c’erano pure una confezione di siringhe monouso, un cucchiaio con base bruciata, un coltello da cucina, una busta da spesa bucata. Tutto il materiale rivenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre la donna è stata arrestata.