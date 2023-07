Errepiù a Rubiera, 5 borse di studio per diventare 'Tecnici del comportamento'

Ben cinque borse di studio per formare altrettanti ‘Tecnici del comportamento’, così da entrare immediatamente nel mondo del lavoro educativo con la qualifica e le competenze necessarie. È la pregevole iniziativa messa in atto da Errepiù - associazione che a Rubiera gestisce anche ‘Scuola delle Stelle’, centro dedicato a bambini con autismo o multidisabilità – per provare ad affrontare la cosiddetta ‘crisi del mercato educativo’, ovvero la mancanza cronica di personale qualificato dai nidi ai centri estivi, fino ai servizi sanitari per disabili e anziani. Errepiù ha realizzato il progetto con l’aiuto di Centro di Apprendimento e Ricerca VitaLab, Anffas Guastalla e Cooperativa Dimensione Uomo, in un bando con scadenza domenica 9 luglio. La proposta è rivolta a tutti i residenti della provincia di Reggio tra i 18 e i 45 anni, che abbiamo almeno un diploma di scuola superiore (oppure laurea), indipendentemente dall’esperienza o meno nel settore: per candidarsi quindi basterà mandare una mail a [email protected] con oggetto ‘candidatura borsa di studio tdc’ allegando il curriculum o una descrizione delle motivazioni per frequentare il corso. Il progetto educativo sarà poi suddiviso in due parti: una prettamente teorica, che si svolgerà online, e una pratica in una delle sedi dei partner del progetto. La graduatoria finale con i 5 candidati selezionati infine sarà pubblicata mercoledì 12 luglio.

ste. c.