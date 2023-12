Errore nella domanda, sfuma il finanziamento

"Il Comune sbaglia a compilare la domanda alla Regione e perde 1,1 milioni di euro di possibili finanziamenti per sistemare le case popolari". Lo spiega la lista di minoranza Alternativa civica, che aveva presentato un’interrogazione al sindaco per sapere la motivazione dell’inammissibilità della domanda al bando regionale da 45 milioni di euro per la riqualificazione energetica e miglioramento sismico di edifici pubblici. La Regione a inizio novembre ha pubblicato l’elenco dei Comuni ammessi: tra essi Bagnolo, Montechiarugolo, Novellara… ma non Sant’Ilario, che aveva chiesto 1,1 milioni (il 70% del costo delle opere, pari a 1,7 mln) per sistemare i palazzi di via Matteotti. Giovedì in Consiglio comunale è arrivata la risposta. "Ennesima brutta figura del sindaco e della Giunta - sottolinea Alternativa - Si sono comportati come dilettanti allo sbaraglio. La domanda è stata respinta per tre motivazioni: è stata presentata dal Comune e non da Acer, che si occupa della gestione degli alloggi. In secondo luogo, la Giunta ha approvato il progetto il 10 giugno ma il bando scadeva il 27 aprile". Terzo motivo, "la mancanza di puntuali attestazioni energetiche degli appartamenti: il Comune chiede finanziamenti per il miglioramento energetico e non attesta lo stato di fatto esistente". I palazzi sono stati costruiti nel 1920, e poi ristrutturati a più riprese. Alternativa ricorda che "da tempo la Giunta ci racconta che con Acer ha a disposizione progetti; si è detto che erano disponibili 800mila euro, poi che sarebbe usato il bonus 110%, ma nulla è avvenuto… Si è persa, per incapacità, l’occasione di intervenire; dovrebbero chiedere scusa. Questa è la chiara dimostrazione che il Comune ha bisogno di un cambio di guida".

Francesca Chilloni