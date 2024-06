Errori nelle pratiche, il Comune perde i fondi regionali. L’opposizione attacca: "Uffici tecnici inadeguati"

Niente contributo regionale di quasi 34 mila euro per i lavori di efficientamento energetico eseguiti alla Rocca Estense di San Martino in Rio. Nei giorni scorsi è stata emessa una delibera della Regione con cui, per presunte carenze documentali relative ai controlli amministrativi spettanti al Comune sull’impresa affidataria dell’intervento, risulta revocato il contribuito previsto. Una situazione che non è certo piaciuta ai consiglieri comunali di opposizione di Alleanza Civica: "Le carenze documentali – dichiarano Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni (nella foto) – non possono essere bollate semplicisticamente come errori d’ufficio, in quanto da è da anni che sosteniamo l’inadeguatezza organizzativa degli uffici comunali. Inadeguatezza frutto delle scelte della giunta locale, a cui compete la materia dell’organizzazione degli uffici e dei servizi".

E aggiungono: "Ma la cosa più grave e che più stupisce, è che due mesi fa, a fine aprile, in consiglio comunale l’assessore Bizzarri sosteneva, su nostra specifica domanda, che non vi era nessun contributo regionale a rischio, mentre si sarebbero registrati solo rallentamenti dovuti a nuovi schemi di rendicontazione. E si badi che al 30 aprile tutta la giunta comunale ben sapeva dell’incertezza del contributo, dato che la prima lettera informativa della Regione è datata 5 marzo".

Ora, senza il contributo regionale, la spesa per i lavori dovrà essere sostenuta da fondi comunali. A meno di soluzioni diverse per recuperare altrove parte della somma. L’intervento ha permesso pure di installare nuove caldaie a condensazione al posto di quelle esistenti.