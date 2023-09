Esagitato nella notte. Spacca delle bottiglie e in bici investe un agente

Ha investito in bicicletta un agente di polizia che gli aveva intimato l’alt.

È successo alle porte del centro storico nella notte tra mercoledì e giovedì scorso quando una Volante era stata chiamata a intervenire in seguito all’allarme dei residenti di via Mameli in seguito a un giovane esagitato che spaccava a terra delle bottiglie di vetro.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti sono immediatamente riusciti a individuare l’esagitato che, dopo aver rotto altre bottiglie di vetro presenti per strada, si stava allontanando in sella alla propria bicicletta. A quel punto gli operatori hanno intimato all’uomo di fermarsi, ma lui ha continuato a fuggire senza nemmeno voltarsi indietro.

Gli agenti a quel punto sono scesi dal veicolo e si sono posizionati davanti all’uomo nel tentativo di bloccargli la strada e di fermarlo. Ma lui, dopo aver proferito frasi ingiuriose verso le forze di polizia, si è diretto in velocità contro uno degli uomini delle Volanti, investendolo con la bicicletta e provocandogli una leggera ferita alla mano. Il 27enne straniero è poi stato fermato dagli agenti dopo una colluttazione, per poi essere trasferito in questura.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.