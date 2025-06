Esagitato ‘placcato’ dal sindaco: "Chiederò il Daspo urbano"

Ha destato grande scalpore a Rubiera il comportamento del giovane, di nazionalità straniera, in stato di alterazione tra droga e alcol, che mercoledì pomeriggio ha creato momenti di tensione in pieno centro. Sono in corso le indagini dei carabinieri e l’uomo sarà denunciato. Uscito da un bar, aveva danneggiato una vetrina, dei cassonetti e un’auto di una donna. La proprietaria dell’auto ha lanciato un appello: "Chiedo se qualcuno ha foto da inviarmi quando il ragazzo è salito sopra la mia macchina danneggiandola salendo dapprima sul parabrezza e dando poi con forza un calcio sul cofano. Sono molto amareggiata". L’uomo è scappato a piedi, poi ha rubato una bici attraversando contromano una via del centro dove è stato placcato fisicamente dal sindaco Emanuele Cavallaro, minacciato pure dall’uomo così come altri cittadini (alcuni presi pure a sputi). Sono poi intervenuti carabinieri e polizia locale che lo hanno portato a ridosso della piazza, luogo ritenuto più sicuro per immobilizzarlo. E qui è stato girato anche un video (apparso ieri sui social e rimosso poco dopo) che riprendeva l’operazione dei militari dell’Arma, in attesa del personale sanitario. L’esagitato è stato poi portato in ospedale in ambulanza. Una volta dimesso, in serata è stato di nuovo avvistato in centro.

"Voglio ringraziare i carabinieri di Rubiera – ha detto il sindaco Cavallaro – che, col loro tempestivo intervento supportato in forze anche dalla polizia locale – sono riusciti a fermare un soggetto in evidente stato di alterazione che ha seminato il panico in centro storico, danneggiando anche l’auto di una povera passante. Sono scene che non si vorrebbero mai vedere. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessariamente energico, ma non v’era alternativa rispetto a un soggetto in quelle condizioni (il riferimento a un carabiniere che, come da procedura, lo ha immobilizzato per qualche secondo con un ginocchio sul collo a terra, ndr) – I militari lo hanno anche costantemente reidratato in attesa che, una volta portato in ospedale potesse riprendere lucidità. Lo spiego perché credo davvero che le persone in divisa ieri hanno davvero operato per l’incolumità di tutti: anche del soggetto stesso". Cavallaro ha già chiesto al Prefetto di valutare il daspo urbano per il giovane. "Credo che condotte reiterate come questa rappresentino esattamente il caso in cui si può adottare un provvedimento di questo tipo al fine di tutelare la sicurezza e il decoro pubblico".

Intanto, dopo le polemiche da parte anche dei cittadini, la minoranza chiede misure urgenti per garantire maggiore sicurezza a Rubiera. "Prima il ritrovamento di 70 chili di droga, ora questo episodio: non esattamente una bella pubblicità per il Comune – chiosa Matteo De Vita, consigliere comunale di Fratelli d’Italia – Purtroppo sono gli ultimi episodi di una lunga lista che confermano di come la situazione stia sfuggendo di mano. Tutto ciò deve portare ad una riflessione in tema di sicurezza. Già in passato abbiamo segnalato episodi di micro-criminalità, ma nulla è cambiato. Invitiamo il sindaco ad un esame di coscienza e a fare i conti con la realtà. La chiusura delle scuole spingerà i giovani a riversarsi nelle strade ad ogni ora".