Esagono, rivoluzione viabilità Corso Garibaldi sarà tutto Ztl "Favorirà residenti e negozi"

Una rivoluzione nella viabilità del centro storico (prima smentita) e ora messa nero su bianco. Corso Garibaldi, presto ("entro fine mandato", assicura l’assessore Carlotta Bonvicini) diventerà tutta Ztl (zona a traffico limitato). Tradotto: entro un anno e mezzo verrà riattivato il varco di porta Santo Stefano, spento da circa 15 anni. Se aggiungiamo poi via Ariosto, la Ztl andrà da ’Mazinga’ a Porta Castello. Un processo che sarà attivato gradualmente: si parte però già lunedì (24 aprile), con l’istituzione della Ztl fra via Porta Brennone e piazza Roversi (del Cristo per i reggiani). Poi "tempo di incontrare le scuole di via Emilia Santo Stefano e altri attori commerciali – prosegue la Bonvicini – e si procederà con l’estensione fino a Santo Stefano. Soprattutto per sgravare via Porta Brennone (che non ha nemmeno i marciapiedi, ndr) da un traffico che non sarebbe in grado di sopportare". I residenti di via Porta Brennone sono già scesi sul piede di guerra, infatti, dopo le anticipazioni sulla nuova viabilità dati lunedì sera in consiglio comunale dall’assessore. Ma ora la delibera è ufficiale e dal municipio assicurano che i disagi per i residenti (tra i quali c’è anche un certo Luciano Ligabue) saranno limitati nel tempo.

"Rendendo definitivo l’assetto di viabilità provvisorio adottato da oltre un anno per lo svolgimento del cantiere di riqualificazione di via Ariosto, la giunta comunale ha deliberato l’estensione della Ztl del centro storico di Reggio a corso Garibaldi dall’intersezione con via Porta Brennone a piazza Roversi; in piazza Roversi; in via Ludovico Ariosto da piazza Roversi all’intersezione con viale Monte Grappa", si legge nella nota del Comune.

L’ordinanza entra in vigore lunedì. "L’esclusione di via Porta Brennone dalla Ztl – precisano dal municipio – è da intendersi come una soluzione transitoria verso una più completa revisione del sistema di accessibilità del centro storico. La delibera approvata prevede infatti di attivare il percorso per la successiva estensione della Ztl alle seguenti vie: corso Garibaldi da piazza Gioberti all’intersezione con via Porta Brennone; via Porta Brennone; piazza Gioberti; via Emilia Santo Stefano dall’intersezione con via Minghetti fino a piazza Gioberti".

L’accesso alla Ztl avverrebbe con l’installazione dei ‘varchi’ di controllo e gli stalli di sosta presenti usciranno dalla gestione affidata. "L’amministrazione comunale – si legge ancora nel documento – ha effettuato analisi tecniche volte ad individuare le strategie più idonee per la soluzione delle criticità e il raggiungimento degli obiettivi di qualità urbana, sostenibilità ambientale e sicurezza della circolazione, in particolare per le utenze vulnerabili. Il provvedimento mira in particolare a: aumentare il livello di protezione dell’area pedonale; favorire una maggior tutela dei residenti e delle attività commerciali delle Ap e Ztl; ridurre la pressione della sosta e delle soste lunghe degli operatori; semplificare le procedure di accreditamento all’accesso da parte degli aventi diritto; ridurre gli abusi".

In arrivo ci sarebbero dunque, anche altre zone completamente pedonali. E già si parla di piazza Roversi e parte di via Roma.

Benedetta Salsi