"Esalta l’omicidio Saman". Accusato di maltrattamenti. Consigliere dà le dimissioni

Erano state chieste a gran voce da più parti. E ieri sono arrivate: il consigliere bresciano di centrodestra Balwinder Singh (foto), sottoposto a braccialetto elettronico per maltrattamenti in famiglia, ieri ha formalmente rassegnato le dimissioni. Il 49enne, cittadino italiano di origine indiana, è accusato con la moglie di avere vessato, umiliato e picchiato le due figlie - una dal novembre scorso è in una comunità protetta, la sorella più grande invece si è allontanata da casa con l’aiuto di un centro antiviolenza - non tollerando l’ambizione delle ragazze di vivere all’occidentale, e per questo ritenute ‘vittime del demonio’.

Singh per la procura avrebbe persino commentato positivamente l’omicidio di Saman Abbas, la giovane uccisa a Reggio Emilia dai genitori perché troppo occidetale, definendolo "azione doverosa per poter preservare la reputazione sociale". Il figlio maggiore della coppia invece, nell’ambito del medesimo procedimento, era stato arrestato per presunta violenza sessuale nei confronti di una delle sorelle. L’indagine nel Bresciano era scaturita da una richiesta di aiuto ai professori di scuola di una delle ragazze.

Dal canto suo l’ex consigliere, così come la consorte e il figlio, davanti al gip avevano negato gli addebiti, si erano detti innocenti e speravano in una revoca della misura cautelare che invece è stata confermata. La politica da subito, sia da destra, sia da sinistra, aveva chiesto a Singh un passo indietro. Per il capogruppo di ‘Brescia civica’ Massimiliano Battagliola anche l’aver saputo tardi della vicenda aveva incrinato i necessari rapporti di’ fiducia’ per continuare a lavorare insieme. L’operaio ha traccheggiato per qualche giorno dicendo che gli serviva tempo per riflettere. Finché ieri ha lasciato.

Beatrice Raspa