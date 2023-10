Esame del Dna ai presunti parenti della vittima

Disposto l’esame del Dna per dare un’identità all’uomo trovato morto sabato mattina nella fatiscente palazzina-uffici dell’ex Fabbrica Europa. Tra gli abiti del cadavere sono stati scoperti dagli inquirenti della Polizia locale della Val d’Enza dei documenti appartenenti ad un calabrese residente da tempo in Nord Italia. Da questi è stato possibile risalire ad una famiglia. Il sostituto procuratore Isabella Chiesi - titolare del fascicolo sul giallo - ha perciò disposto l’acquisizione di materiale biologico da familiari dal proprietario dei documenti. Queste persone ieri sono state sottoposte ad un tampone oro-faringeo, da cui sarà estratto il Dna da comparare con il materiale genetico prelevato dal corpo martoriato da una lunga esposizione in un luogo pieno di sporcizia ed animali selvatici.

La procedura richiederà qualche giorno, così come sarà necessario attendere i tempi tecnici del medico legale (di solito 60 giorni) per avere l’esito dell’autopsia e capire le cause del decesso dell’uomo ad oggi ignoto. Il macabro ritrovamento è avvenuto durante un’ispezione di operai incaricati di chiudere gli accessi della palazzina Liberty ancora di proprietà della famiglia originaria.

Il resto dell’area (8.500 mq) è stato acquisito dal Comune di Sant’Ilario nell’ambito di un accordo urbanistico con i privati, e vi sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo Ipsia "Silvio D’Arzo". Demoliti i capannoni e gli edifici produttivi, sono rimasti in piedi la bella ciminiera di mattoni e la stupenda palazzina, aggredita però dall’incuria. Tetti sfondati, finestre rotte e porte murate, è diventata una sacca di degrado in cui cercano rifugio clandestini e senzatetto, ma anche tossicodipendenti e spacciatori. Forse l’uomo deceduto potrebbe essere proprio uno di questi "fantasmi", morto per droga in solitudine.

Si tratta di una terra di nessuno e un problema per la sicurezza a cui bisognerà mettere mano prima che il nuovo Istituto superiore apra i battenti. I lavori di costruzione del D’Arzo - costo 6,4 milioni di euro - sono iniziati il 28 marzo e procedono secondo programma. Sono già stati realizzati il piano terra e primo piano; questa settimana le maestranze hanno collocato i pilastri del secondo piano. All’interno saranno realizzate 20 aule e 7 laboratori, più uffici e stanze di servizio. Incaricata dalla Provincia, vi lavora l’impresa Dicataldo di Barletta. Le opere dovrebbero concludersi nella primavera 2025, con l’inaugurazione per l’anno scolastico 2025-’26. Ospiterà 500 studenti.

Il progetto - seguito dall’assessorato in capo ad Elena Carletti - è di particolare qualità: l’edificio avrà i più avanzati standard di risparmio energetico, comfort e antisismica; sarà in classe energetica A4, a zero emissioni di CO2, in grado di produrre energia fotovoltaica a copertura totale del fabbisogno elettrico e di gran parte di quello per riscaldamento, climatizzazione e ventilazione. Nell’ingresso, illuminato da una vetrata da terra a tetto, è prevista una piazza centrale a tripla altezza con gradoni sulla quale si affacciano i ballatoi di collegamento. Sarà usata anche per assemblee e momenti formativi.