Esame diagnostico sul corpo di Riccardo

L’ospedale Santa Maria Nuova, in accordo tra Ausl e genitori, effettuerà nelle prossime ore un accertamento diagnostico sul corpo di Riccardo Curreli, il 13enne morto per un improvviso malore accusato lunedì mattina ai piedi delle scale dell’istituto comprensivo ‘Alessandro Manzoni’. La procura non ha ravvisato, almeno per il momento, ipotesi di reato. Perciò non sarà disposta una vera e propria autopsia medico-legale, ma solo esami specifici per cercare di fare luce su una morte che al momento appare inspiegabile visto che il ragazzo non aveva patologie conclamate. Domani o dopodomani al massimo, potrebbe arrivare l’ok per i funerali.

La famiglia di Riccardo – il padre Sergio (ingegnere) e la madre Giovanna – è di origine sarda, della città di Olbia. Si sono trasferiti a Reggio da Monaco di Baviera a settembre per motivi di lavoro.