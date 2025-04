Esame Enci, grande successo dei Lupi

Fine di marzo festeggiato con un traguardo fatto di duro lavoro e costanza: cinque binomi cane-conduttore presentati dai Lupi dell‘Appennino Reggiano, gruppo cinofilo di protezione civile per la ricerca delle persone disperse in superficie o sotto le macerie, hanno superato l’Esame Propedeutico Enci per cani da soccorso che si è tenuto venerdì scorso a Forlì. Erano più di trenta le coppie, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte alle prove di obbedienza e destrezza presso il campo di addestramento di Ucs Forlì, a San Martino in Strada, a dimostrazione di una crescente sensibilità e consapevolezza sull’utilità dei cani. In futuro per ottenere l‘abilitazione alle ricerche, sono previste le prove di ricerca in superficie e le prove in grado di rilevare la presenza di persone sepolte dalle macerie.

Cesare Corbelli