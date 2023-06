Esami di terza media Premiati i ragazzi più meritevoli

Si sono conclusi gli esami di Stato della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo e in occasione dell’esposizione dei tabelloni con gli esiti finali si sono svolte anche le premiazioni degli alunni meritevoli, a cui sono state consegnate delle borse di studio, per un valore complessivo di mille euro. Alla cerimonia di consegna erano presenti il sindaco Elio Ivo Sassi, il dirigente scolastico Morena Bizzarri, i docenti della scuola secondaria, gli alunni delle due terze e i lgenitori. Le borse di studio sono state assegnate a: Tommaso Battani (3B) ed Eleonora Croci (3A), per il merito scolastico e gli ottimi risultati raggiunti; Maya Balestri (3B) e Irene Pieroni (3A), per i migliori elaborati scritti di italiano; Fabrizio Bimbi (3B), per l’impegno civico e le competenze relazionali, sociali ed etiche; Harleen Randhawa (3B), per il percorso scolastico, l’impegno nel triennio e l’aver creduto nel valore della scuola. "La cifra di questa edizione è il coraggio - ha sottolineato la dirigente -, il coraggio di esprimere la propria opinione e il coraggio di sopportare la fatica per superare i propri limiti e ottenere risultati eccellenti. Abbiate sempre coraggio, ragazzi, il coraggio è uno dei carburanti che vi spingeranno ad andare avanti nella vita".

g.s.