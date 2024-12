Escape Challenge: occhio agli indizi attorno a Palazzo dei Principi

Due game experience da giocare con smartphone in mano, occhi attenti a caccia di indizi, passi veloci, voglia di divertirsi, prove da superare e presenza fisica nel centro storico. Il Comune di Correggio, insieme a Castelli del Ducato e Destinazione Turistica Emilia lancia le Escape Challenge Experience on the Road "Gioca nel borgo. Accetta la sfida!" e l’X-Scape Castle Experience con trama personalizzata esclusiva, che ruota anche attorno a Palazzo dei Principi, a statue e monumenti da scoprire. Entrambe le proposte sono giocabili tutti i giorni dell’anno, dalle 10 alle 13.

Il luogo d’inizio del game è Palazzo dei Principi. Il Master invisibile di Experience on the Road – coordinatore e organizzatore dei giochi – resta a fianco dei turisti e dei partecipanti per assistenza on line e guidarli all’avventura d’arte. Le Challenge sono adatte dai 16 anni in su. Gli X-Scape agli over 12. I minori devono essere accompagnati da un adulto. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it. Questo progetto unisce tecnologia, narrazione e promozione turistica, trasformando il centro storico in uno spazio vivo e interattivo, capace di raccontare l’identità locale in modo unico. È un’iniziativa che rafforza il ruolo di Correggio all’interno dei circuiti culturali regionali, promuovendo al contempo lo sviluppo di un turismo di qualità e nuove occasioni di partecipazione per la comunità.