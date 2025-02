Esce di casa durante il lockdown: "Multa da pagare di 400 euro"

"Non ho più fiducia nel sistema". Alex Bigi, 51 anni, residente a Mazzenzatico, non nasconde la sua indignazione. Dopo quasi quattro anni infatti, si è visto recapitare una multa di 400 euro per aver violato le restrizioni Covid la sera del 10 maggio 2021. Il suo ricorso è stato respinto e ora è costretto a pagare la contravvenzione.

"Era tardi, intorno alle 23, stavo camminando lungo la ciclabile vicino a casa mia, con altre quattro persone. A un certo punto sono arrivate tre gazzelle dei carabinieri: ci hanno fermato e chiesto i documenti. Pensavo fosse un normale controllo", racconta Bigi. "Dopo una settimana, i carabinieri sono venuti a casa mia per notificarmi il verbale. L’ho scoperto in quel momento. C’erano i miei genitori in casa, si sono spaventati vedendoli alla porta".

La multa, di 400 euro, gli è stata contestata per la mancata giustificazione plausibile a trovarsi fuori casa a quell’ora, nonostante fosse a pochi metri dalla sua abitazione durante il lockdown. Bigi si è rivolto immediatamente al suo avvocato, Maura Catellani, che ha presentato un ricorso al Prefetto tramite pec. È seguita un’attesa lunghissima: "Non ho più saputo nulla per più di tre anni e mezzo, fino a ieri, quando mi hanno chiamato i carabinieri per informarmi che il mio ricorso era stato respinto. Oggi mi è stato comunicato ufficialmente che devo pagare, altrimenti la multa potrebbe aumentare di un terzo". Un esito che lascia Bigi con amarezza e rabbia: "Pago, ma non credo più a niente. Sono indignato. Il mio avvocato mi ha detto che potrei rivolgermi a un giudice di pace, ma non credo ne varrebbe la pena e non vorrei spendere altri soldi. In ogni caso, questa è una storia triste, non ho più fiducia nel sistema".

La vicenda è stata rilanciata dallo stesso Bigi sui social.

Elia Biavardi