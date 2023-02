Esce di casa e trova un cratere Viene salvato dai vigili del fuoco

Non possono più entrare nella loro villetta a schiera. La passerella pedonale per accedere all’ingresso è stata distrutta durante i lavori di costruzione di un nuovo palazzo che sorgerà proprio di fronte. E ora, fuori dalla loro porta si è spalancato l’abisso. Un cratere profondo circa quattro metri. Tanto che uno degli abitanti, in quel momento in casa, ha dovuto chiedere l’aiuto dei vigili del fuoco per poter uscire dopo essere rimasto praticamente prigioniero in casa sua, assieme al suo cane. È l’incredibile vicenda accaduta ieri in via Gran Sasso d’Italia, all’angolo di via Martiri di Cervarolo, al civico 20.

"Non possiamo più entrare in casa nostra – racconta Letizia Corbelli, architetto di professione e proprietaria della villetta dove vive col marito designer di origine greca, Luca Patsimas – Stanotte (ieri, ndr) ci arrangeremo e ci appoggeremo a casa dei miei genitori per dormire. Ci hanno assicurato che sistemeranno tutto in due o tre giorni. Speriamo e incrociamo le dita, altrimenti dovremo andare in albergo".

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, intorno all’ora di pranzo. Quando un escavatore – stando alle prime evidenze – si sarebbe spinto troppo a ridosso della casa, mentre effettuava gli scavi per la realizzazione delle fondamenta della nuova costruzione. "Mi ha chiamato mio marito – spiega Letizia – per dirmi che qualcosa non andava e che davanti casa, dove sono cominciati i lavori per questa nuova palazzina, stava crollando tutto il terreno. Non ha fatto in tempo a prendere oggetti personali e il nostro cane che quando ha aperto la porta, davanti a lui c’era il vuoto. Non poteva più uscire".

A quel punto per liberarlo si è reso necessario l’intervento dei pompieri che – attraverso il giardino dei vicini di casa – sono riusciti a portarlo in salvo. Sul posto poi sono arrivate anche le forze dell’ordine – che hanno contingentato la zona per consentire la messa in sicurezza – e i tecnici comunali, i quali insieme ai vigili del fuoco hanno effettuato un’ispezione sullo stabile; l’edificio abitativo è stato dichiarato agibile, quindi non si sono verificati danni strutturali e non esiste pericolo di cedimento. Ma di sicuro occorrerà mettere in sicurezza la passerella. Anche percheé in questo momento è impossibile accedere alla villetta.

"Devono mettere in sicurezza il muretto di confine che è crollato anch’esso e ripristinare di conseguenza l’ingresso. Sperando che non venga a piovere perché se il buco si riempie d’acqua, i lavori rallentano di conseguenza. Tra l’altro le previsioni meteo del fine settimana non sono proprio incoraggianti", continua con rabbia la proprietaria. La quale infine annuncia che intraprenderà le vie legali per chiedere un risarcimento. "Il vialetto è condominiale, quindi ci muoveremo sia con una denuncia assieme all’amministratore sia a livello individuale – puntualizza – Oltre ai danni oggettivi che si notano guardando la situazione, ci sono anche quelli personali. L’ufficio nel quale lavoro come architetto è collocato in casa mia, quindi non potrò neppure svolgere il mio mestiere. L’auspicio è che riparino tutto al più presto e poi che chi ha creato il danno, paghi". Già ieri pomeriggio gli operai erano già al lavoro con una gru per riparare all’errore, sperando che la toppa non sia peggio del buco...

Daniele Petrone