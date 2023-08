Esce di casa per aiutare il padre, ma era agli arresti domiciliari

E’ andato nel cortile prospicente la sua abitazione per dare una mano a suo padre nello scaricare alcune cose dall’auto. Il problema? Che si trovava agli arresti domiciliari, ragion per cui, i carabinieri di Correggio, Comune dove è domiciliato, si sono visti costretti ad arrestarlo per evasione. I fatti risalgono alla giornata di giovedì, quando l’uomo, di nazionalità straniera, ai domiciliari per una vicenda di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio avvenuta nel Modenese, è sceso nell’area cortiliva della sua abitazione per dare una mano al padre, questo secondo la sua versione dei fatti prospettata ieri in tribunale. Contravvenendo, fattualmente, alle disposizioni previste in sede di applicazione dei domiciliari che prevedevano la possibilità di allontanarsi dal suo domicilio solo per andare al lavoro.

Ieri mattina, in tribunale a Reggio, la direttissima nell’aula presieduta dal giudice Ghini. Difeso dall’avvocato Flavia Sandoni del foro di Modena, l’uomo ha dato la sua versione dei fatti, che è quella riportata poc’anzi. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto con la custodia cautelare in carcere. Il legale, al contrario, la remissione in libertà, o meglio, la non applicazione di ulteriori misure cautelari, oltre un termine a difesa. Il giudice Ghini ha sostanzialmente accolto la richiesta della difesa, fissando la data della prossima udienza al 30 novembre.