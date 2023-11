Esce di casa per una corsetta, si accascia colpito da malore

Era uscito di casa per una corsetta, la domenica mattina. Ma poco dopo si è accasciato a terra, privo di sensi, colpito da una grave crisi cardiaca. E’ accaduto l’altra mattina alla periferia di Correggio, nella frazione di Budrio. Le condizioni dell’uomo, di 57 anni, sono apparse da subito molto critiche, con un arresto cardiaco in atto durante le prime valutazioni cliniche. Immediata la richiesta di aiuto alla centrale operativa del 118 da parte di alcuni testimoni di quanto era accaduto. E mentre sul posto arrivavano ambulanza e automedica, è stato fondamentale l’intervento di un’infermiera di passaggio, la quale ha subito capito la gravità della situazione, praticando un primo massaggio cardiaco, che in questi casi può fare davvero la differenza, soprattutto se avviene in modo tempestivo. Sono poi arrivati i mezzi di soccorso avanzato per proseguire le pratiche rianimatorie, anche usando il defibrillatore. A lungo gli operatori del soccorso hanno svolto il trattamento d’emergenza sul posto, permettendo la ripresa delle funzioni vitali dell’uomo, poi caricato in ambulanza e trasferito, a sirene spiegate, al Santa Maria Nuova di Reggio, per essere affidato agli specialisti dell’Emodinamica. Dunque, gli immediati soccorsi hanno permesso di far riprendere il battito cardiaco e le funzioni vitali, pur se il paziente è sempre rimasto incosciente e in condizioni definite gravi.