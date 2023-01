Esce di strada con l’auto e si ribalta, ferita una ragazza di 20 anni

Momenti di grande paura giovedì notte, intorno alle due, per un’auto che si è ribaltata in via Volta a Villalunga. Una Toyota Yaris, guidata da una ragazza di 20 anni, è finita fuori strada. Non sono stati coinvolti altri mezzi. La giovane, pare per un colpo di sonno, ha perso il controllo dell’auto che si è poi ribaltata.

E’ stata attivata la centrale del 118 per soccorrere la 20enne rimasta ferita nello schianto. La donna, dopo le prime cure, è stata portata in ambulanza in ospedale a Reggio per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso.

Le sue condizioni di salute fortunatamente sono state giudicate non gravi.

A Villalunga, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Scandiano per compiere i rilievi di legge e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in via Volta.