Esce di strada e si ferisce "Questa strada è pericolosa"

Nuovo incidente, ieri poco dopo le 12,30, in via Prati Vecchi con un’utilitaria condotta da una donna che all’altezza di una semicurva è uscita di strada a forte velocità ed è finita nel cortile di una abitazione. Ferita leggermente la conducente. Sul posto oltre ad un’ambulanza inviata dal 118 e i vigili del fuoco, la polizia locale della Val d’Enza per i rilievi. Vari i commenti sulla pericolosità della strada. Un residente ha sottolineato: "Non si può neanche dire se aspettiamo il morto per intervenire: negli ultimi 40 anni infatti ce ne sono stati circa dieci. Davanti alla nostra abitazione e alle fabbriche di fronte con tanto di svincolo il limite è di 70 kmh. Uscire ed entrare a casa è una scommessa con la sorte".

f.c.