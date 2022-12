Esce di strada e si ribalta con l’auto, liberata dai vigili del fuoco

Esce di strada ribaltandosi con l’auto e la conducente rimane incastrata nell’abitacolo, per fortuna senza gravi conseguenze. L’incidente ieri mattina sulla strada comunale di Regnola. Una signora del luogo, per cause al vaglio della Polizia locale, ha perso il controllo della vettura, che è uscita dalla strada ribaltandosi su una fiancata. Allertata la centrale del 118, sono giunti i sanitari della Croce Verde locale, i vigili del fuoco di Castelnovo Monti e gli agenti della Polizia dell’Unione Comuni. La donna è stata liberata dai vigili del fuoco e dopo essere uscita dal mezzo ha raggiunto a piedi l’ambulanza della Croce Verde con la quale è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo per un controllo. Non presentava traumi di rilievo, appariva solo un po’ spaventata.

s.b.