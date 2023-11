Esce di strada, grave una ragazza di 21 anni

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa.

In via Porto a Reggiolo ieri mattina sono intervenuti i soccorsi sanitari e la polizia locale in seguito a uno scontro fra due auto, per fortuna senza gravi conseguenze alle persone. Sempre ieri mattina altro schianto a Poviglio, in località San Sisto, dove un giovane in ciclomotore è uscito di strada, riportando traumi vari ma non gravi. Sulla stessa strada, nei giorni scorsi, si era verificato uno schianto fra auto, con due feriti portati in ospedale. L’altra sera una sbandata in auto si è verificata sulla strada provinciale fra Campagnola e Fabbrico, con un operaio trentenne di origine straniera ferito a una spalla.

E una ragazza di 21 anni, abitante a Villarotta di Luzzara, è rimasta ferita l’altra mattina in una sbandata in auto a Pegognaga di Mantova.

A bordo di una Lancia Ypsilon è finita contro un palo in cemento della linea elettrica. Ha riportato trami piuttosto seri, ma non sembra essere in pericolo di vita.

Ieri pomeriggio intervento di soccorso per incidenti (non gravi) anche in via Reggiolo a Fabbrico, via Marconi a Castelnovo Sotto e all’incrocio tra l’ex Ss 63 e via Bastiglia a Cadelbosco Sotto.