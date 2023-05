Esce di strada in motorino

GUASTALLA

L’allarme è scattato l’altra sera verso le 22, quando un passante, sotto la pioggia battente, ha notato la presenza di un uomo in stato di choc. In Ville a San Martino di Guastalla sono arrivati a sirene spiegate l’ambulanza della Croce rossa e l’automedica. Un uomo di 52 anni, residente in zona, aveva sbandato in ciclomotore, finendo nel fossato. Sono intervenuti anche i carabinieri: inizialmente, infatti, non era ben chiara la dinamica dell’episodio. Dopo le prime cure l’uomo è stato portato in ambulanza al vicino pronto soccorso ospedaliero, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Un altro incidente si è verificato sulla "solita" via Campagnola, tra Correggio e Rio Saliceto, dove un autocarro è finito fuori strada, per fortuna senza conseguenze di rilievo per le persone. Rilievi eseguiti dalla polizia locale.