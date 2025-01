Esce fumo da una casa. I vicini danno l’allarme ai vigili del fuoco

I vicini di casa hanno notato del fumo uscire da una abitazione, l’altra sera nella zona sportiva a Novellara. Si temuto che ci fosse un incendio in atto nell’alloggio. Hanno più volte suonato al campanello dell’appartamento. Ma la donna all’interno, impegnata a fare una doccia, non ha sentito suonare.

La mancata risposta ha fatto temere il peggio, tanto che sono stati chiamati sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica della Bassa e per i vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Guastalla, per poter accedere in fretta all’interno dell’abitazione, temendo un incendio in atto. Per fortuna il fumo non era altro che del vapore della caldaia, mentre in casa la donna era in buone condizioni di salute, pur se spaventata dalla mobilitazione di vicini e soccorritori che si era creata attorno all’abitazione. A quel punto l’allarme è rientrato, con soccorsi sanitari e vigili del fuoco tornati alle loro sedi.