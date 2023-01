Esce "L’ettere dal Dietromondo" Cinquanta missive in stile surreale

Si chiama "L’ettere dal Dietromondo" l’ultima opera di Silvano Scaruffi. Cinquanta lettere in stile surreale, più "una teoria elaborata da due fisici sulla quale si basa l’intera struttura del romanzo". "L’idea di fondo - spiega l’autore - è che il pensiero umano non è solo uno scoccare di scintille tra due neuroni, ma una vera e propria onda che deforma le membrane dendritiche ogni volta che le investe. Il pensiero è un’onda che interagisce con un particolare tipo di realtà, la realtà compenetrata". E nella narrazione si trova un po’ di tutto: amore, picchi, voragini, alieni, viaggi, psichedelia, oscurità e luce radiante. Tutto quello che c’è nelle storie che capitano ogni giorno, appena fuori dalla finestra di qualunque casa". Autore inquieto e in costante ricerca, per lo scrittore Riccardo Finelli "Scaruffi è l’inventore di un genere letterario: la fantascienza selvatica. Quel mondo alieno celato nelle pieghe quotidiane di paesaggi e personaggi aspri, solo all’apparenza conosciuti". Ha pubblicato: "La fossa del malcontagio", "Come morire prima di aprire un negozio di surf", "Un problema di creature mannare a Ligonchio", "Le pecore si contano a Maggio", "Gli alieni non hanno le antenne" e "L’incantatrice di vermi".

g.s.