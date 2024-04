Esce senza pagare e aggredisce il personale

Ha provato a rubare venti euro di merce senza pagare, ma una volta scoperto al metal detector dell’antitaccheggio ha spintonato il personale del supermercato che cercavano di fermarlo. Ma alla fine, la sua fuga è durata poco ed è stato arrestato dalla polizia. È successo nel primo pomeriggio di venerdì, al Conad Primavera di via Pietro Pariati, in zona Cecati.

Erano circa le 13 quando l’uomo – un 37enne tunisino – si è diretto verso gli scaffali, ha arraffato alcuni prodotti per un valore commerciale complessivo di una ventina di euro e poi è andato verso la cassa tirando dritto e senza fermarsi a pagare, oltrepassando le barriere. Il responsabile del punto vendita, assieme ad altri collaboratori, hanno subito allertato le forze dell’ordine per poi cercare di bloccare l’individuo prima che si allontanasse. Ma senza riuscire nel loro intento perché il malvivente li ha spintonati violentemente per poi fuggire. Nel frattempo l’arrivo delle Volanti della questura è stato tempestivo. Una volta arrivati sul posto, il 37enne alla loro vista, si è tranquillizzato e ha deciso di riconsegnare la merce rubata al supermercato, arrendendosi. A quel punto sono scattate le manette ai polsi e l’uomo è stato portato negli uffici di via Dante per l’identificazione e le formalità di rito.

Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo fosse già noto nei database per diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti. Per il 37enne magrebino è scattato l’arresto per l’ipotesi di reato di rapina impropria e posto immediatamente a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Ieri mattina è comparso in tribunale a Reggio per la direttissima, difeso dall’avvocato Luca Sebastiani del foro di Bologna (in aula sostituito dal collega Eugenio Biondi). Il giudice Giovanni Ghini ha convalidato l’arresto, rimettendolo però in libertà e disponendo l’obbligo di firma giornaliero.

dan. p.