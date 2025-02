Esche velenose per cani. Daviddi indignato:: "Trovare i responsabili"

"In merito alle notizie uscite in questi giorni sugli organi di stampa riguardo a due cani morti per aver ingerito delle esche avvelenate lasciate sul territorio del comune di Casalgrande, voglio esprimere la mia più ferma indignazione per quanto accaduto". Ad affermarlo è il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi dopo la morte per sospetto avvelenamento, nei giorni scorsi, di due cani nei dintorni di Villa Spalletti. Il primo cittadino Daviddi condanna il grave gesto: "Sono comportamenti riprovevoli e inaccettabili che non possono trovare luogo in una società che si vuole definire ‘civile’. Pur non essendo azioni facili da contrastare, posso assicurare che l’amministrazione comunale non è inerte su questo fronte avendo già allertato tutti gli enti preposti a salvaguardare l’incolumità degli animali e dell’ambiente in generale. Prime fra tutte le guardie ecologiche volontarie, che ringrazio per il costante impegno e per la loro presenza nel cercare di tutelare ambiente, fauna e flora".

Daviddi spera siano individuati i responsabili: "Mi auguro – sottolinea il sindaco – che gli organi che stanno indagando possano fare piena luce su quanto accaduto e chiedo ai cittadini che notino comportamenti strani o particolari di segnalarlo senza esitazione per consentire interventi rapidi ed efficaci". Cinque esche, come riferito nell’edizione di ieri, probabilmente avvelenate erano state anche trovate dai carabinieri forestali del nucleo di Scandiano, supportati dall’unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, intervenuti per la ricerca di bocconi nell’area di San Donnino di Liguria di Casalgrande dopo la morte dei due cani. I militari, guidati dal cane Freddy, avevano bonificato l’area rinvenendo cinque uova manomesse. Solo le analisi delle uova conferite al servizio sanitario veterinario dell’Ausl permetteranno di individuare la presenza di sostanze.

m. b.