"Escluse responsabilità dei sanitari"

"Le verifiche medico-legali a suo tempo disposte dalla casa di cura avevano escluso ogni responsabilità dei sanitari che avevano avuto in cura la paziente". Lo afferma la dottoressa Alessandra Franzini, direttore generale di Villa Verde, che si dice anche certa "del buon operato della clinica". Assistiti dagli avvocati dello Studio Tavazzi di Bologna (legali della assicurazione), i responsabili di Villa Verde fanno sapere che valuteranno "dopo aver esaminato le motivazioni, l’opportunità di impugnare questa sentenza".

I parenti della Amati, tramite l’avvocato Giacomo Fornaciari, spiegano di non aver scelto la strada del processo penale per malasanità denunciando i medici ed i sanitari, perché "non volevamo vendetta verso di loro, ma un giusto risarcimento per quello che Anna Maria ha sofferto e noi abbiamo patito in un periodo difficilissimo della nostra vita". Il loro legale aggiunge che si è cercato invano un accordo con gli avvocati della controparte (la compagnia assicuratrice di Villa Verde): "Hanno sempre fatto una opposizione strenua, contestando le risultanze della prima perizia disposta dal Tribunale civile di Reggio. Ma il giudice l’ha ritenuta corretta ed esaustiva, non ammettendo una nuova perizia".