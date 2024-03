"Esclusi dalla white list per alcune parentele. Non possiamo lavorare"

Gennaro Arabia, arrivato da Cutro nel 1973, e il figlio Domenico, nato e cresciuto a Reggio (foto), del Consorzio Edilgiarda, raccontano: "Noi siamo contro la ‘ndrangheta. Nel 2016 siamo stati iscritti nell’elenco del fornitori e ammessi alla white list, in questi 8 anni abbiamo avuto rinnovi e siamo stati regolari al 110%: oltrettutto siamo forfettari, non facciamo appalti – dice il figlio –. Ma il 26 febbraio è arrivato dalla Prefettura il fascicolo di notifica: a causa di parentele, non ci possono dare il rinnovo. Sono andato dall’avvocato per scrivere una memoria da presentare alla Prefettura. Sono disposto farmi controllare tutti i giorni, andare in commissariato… Ma non posso pagare per parentele che ho. Siamo sempre stati onesti, ma per il concetto del ‘più probabile che non’… ecco il diniego. Io capisco la Prefettura. Dicono che c’è pericolo di essere condizionati, ma c’era anche quando siamo stati iscritti". Un altro imprenditore (preferisce restare anonimo), aggiunge: "A me è capitata la stessa cosa perché mia cugina trent’anni fa ha spostato uno che adesso è stato arrestato per associazione mafiosa. Lavoro a Reggio dal 1984, anche nel pubblico, ma ora ho ricevuto il diniego".