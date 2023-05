Escono per una passeggiata Al ritorno trovano la casa svaligata

Un colpo studiato con cura, avvenuto in pieno giorno, e che ha fruttato ai ladri un bottino di 20mila euro.

I malviventi hanno scavalcato il cancello, poi sono andati nel retro della casa, una bifamiliare, infilandosi sotto il portico, in una posizione in cui non erano visibili grazie alla siepe.

Poi hanno smontato il vetro dal telaio della finestra, senza causare rotture, e lo hanno appoggiato a parte.

Da quel varco, senza effrazioni, sono riusciti a entrare nell’abitazione, che si trova nel quartiere di Buco del Signore, all’inizio di via Settembrini.

I ladri sono saliti nelle camere da letto e hanno perlustrato i cassetti, posizionando i preziosi sul letto e facendo una cernita: hanno arraffato una decina di orologi del costo totale di 10mila euro, e altri monili d’oro, di valore equivalente.

I banditi devono aver tenuto d’occhio i movimenti dei proprietari, prima di entrare: la coppia, marito e moglie sui sessant’anni, si era infatti allontanata per fare una passeggiata.

Approfittando della loro assenza, sabato, intorno alle 17, è stato messo a segno il colpo. Dentro c’era solo un cane di taglia media, un animale molto mansueto che, a differenza di quanto avvenuto in altri casi, è stato risparmiato da botte o avvelenamenti.

Al rientro, i proprietari hanno avvisato la questura, che ha inviato una pattuglia delle volanti per un primo sopralluogo e l’avvio delle indagini.

Sul cancello di casa è stata notata la presenza di un piccolo anello di gomma, che prima non c’era: forse un modo per segnalare che quella era un’abitazione da derubare.

"Ciò che più ci infastidisce - dichiara la coppia - è la sensazione che la nostra casa sia stata violata, oltre al dispiacere per il valore affettivo degli oggetti rubati".

Alessandra Codeluppi