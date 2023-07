Escursione per osservare i pipistrelli

Gli appuntamenti di Restate. A San Bartolomeo continua il Festival Rurale intorno al Cirque Bidon. Dalle 17 è possibile partecipare a spettacoli gratuiti di teatro, musica, danza e circo, laboratori di arti visive e performative, merende con gli artisti.

Al Parco del Popolo alle 19 va in scena - per bambini dai 5 anni - Il drago dalle sette teste, spettacolo teatrale, itinerante, con musica dal vivo. Prenotazione obbligatoria: messaggio WhatsApp al 351.5482101.

Il Giardino di Gabrina, in via Cugini, alle 21 propone "Bat Night": una escursione naturalistica per osservare i pipistrelli nel Parco del Rodano. Al Centro sociale Il Gattaglio, alle 21, c’è "Sulle strade del blues", spettacolo di musica e prosa che attraversa la storia del genere blues. All’Arena Stalloni l’opera prima di Giuseppe Fiorello "Stranizza d’amuri". Ore 21,30. Ingresso a 3.50 euro per l’iniziativa Cinema Revolution.